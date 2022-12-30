30.12.2022 13:29 Евгений Клочко

Подарок на Новый год 2023: ТОП беспроигрышных идей

До Нового года и Рождества остались считанные дни, а подарки родным и близким все еще не куплены? Не беда! Мы подобрали для вас отличные варианты праздничного презента.

Чтобы подарок не остался пылиться на полке, он должен быть практичным. В этом смысле техника - лучшее решение. В магазине Фокстрот в Одессе вы сможете приобрести современные гаджеты, которые порадуют мужчину или женщину любого возраста, социального статуса и уровня доходов. Ниже вы найдете несколько идей новогоднего презента на любой бюджет.

1. Портативное зарядное устройство

В условиях постоянных блэкаутов портативное зарядное устройство - незаменимая вещь. Даже если у вашего адресата павер-банк уже есть, второй или третий лишним не будет. В Фокстроте вы найдете зарядные устройства проверенных брендов (Xiaomi, Meizu, Ergo, Gelius), с разной емкостью аккумулятора и дизайном на любой вкус. Такой подарок обойдется недорого, но хорошо и долго послужит своему получателю, ведь Фокстрот предоставляет 12-месячную гарантию на все портативные зарядные устройства.

2. Беспроводные наушники

Продвинутый гаджет, соединяющийся со смартфоном через Bluetooth, позволяет слушать музыку, подкасты, аудиокниги, не сковывая движений. Беспроводные наушники станут отличным подарком для человека, который ведет активный образ жизни или просто ценит качественное звучание. В ассортименте Фокстрот представлены как бюджетные модели, так и гаджеты ведущих брендов (Apple, Samsung). Любые беспроводные наушники можно купить в рассрочку.

3. Смарт-часы или фитнес-браслет

Современные фитнес-браслеты и смарт-часы оснащены шагомерами, пульсометрами, дачиками, анализирующими качество сна и уровень стресса, системами навигации и так далее. Девайс от Apple, Samsung, Xiaomi, Meizu придется по вкусу человеку, который привык обращать внимание на свое здоровье. Особенно полезным он окажется для адресата, занимающегося спортом или следящего за весом. В магазине Фокстрот представлены десятки моделей смарт-часов и фитнес-браслетов для парней и девушек, на любой вкус и бюджет. Все товары оригинальны и закупаются магазином напрямую у производителя, что обеспечивает приятную ценовую политику.

4. Смартфон

Если позволяет бюджет, в качестве новогоднего подарка обязательно стоит рассмотреть новенький смартфон. Даже если ваш близкий пользуется одной из последних версий устройства ведущего бренда, технологии мчатся вперед и в ассортименте Фокстрота всегда найдется смартфон с улучшенными техническими характеристиками. В магазине в Одессе вы найдете смартфоны Samsung, Apple, Sony, LG, Meizu, Xiaomi с гарантией подлинности и качества. Покупателям доступна рассрочка и покупка с доставкой.

5. Мелкая бытовая техника

Если вы решили купить в качестве новогоднего подарка мелкую бытовую технику, перед вами открывается масса вариантов. В первую очередь, это техника для кухни. Если у человека, которому вы собираетесь презентовать устройство, кухня полностью оборудована, рекомендуем обратить внимание на:

электрический гриль;

бутербродница;

мультипекарь;

мультиварка;

пароварка;

хлебопечь;

йогуртница.

В текущей ситуации отличным подарком может стать также климатическая техника - мощный обогреватель, очиститель или увлажнитель воздуха.

Все эти и многие другие устройства доступны как на сайте Фокстрот, так и в офлайн-магазине в Одессе. Товары продаются с гарантией и по оптимальным ценам. Фокстрот может стать вашим спасением накануне Нового года или любого другого праздника - здесь найдется незабываемый подарок для кого угодно!