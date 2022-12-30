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30.12.2022  13:35   Віталій Хінєвіч

Рівень радіації у Харкові та області на 30 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.


Фото з відкритих джерел

Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.

За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 30 грудня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:

по місту Харкову 0,10 – 0,13 мкЗв/год

  • Помірки – 0,13 мкЗв/год;
  • вул. Северина Потоцького – 0,13 мкЗв/год.

по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год

  • м. Балаклія – 0,10 мкЗв/год;
  • м. Вовчанськ – 0,13 мкЗв/год;
  • м. Дергачі – 0,11 мкЗв/год;
  • м. Зміїв – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Ізюм – 0,11 мкЗв/год;
  • м. Красноград – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Куп’янськ – 0,10 мкЗв/год;
  • м. Лозова – 0,13 мкЗв/год;
  • м. Чугуїв – 0,13 мкЗв/год;
  • смт Великий Бурлук – 0,16 мкЗв/год.
  • смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Нова Водолага – 0,12 мкЗв/год;
  • с. Покотилівка – 0,10 мкЗв/год.

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
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