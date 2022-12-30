Рівень радіації у Харкові та області на 30 грудня

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Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День може бути продуктивним, якщо направити енергію в позитивне русло. Наприклад, на фітнес, шопінг чи нескладні домашні справи.

Прогноз погоди у Харкові на 28 грудня 28 грудня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.