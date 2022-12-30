Рівень радіації у Харкові та області на 30 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 30 грудня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову 0,10 – 0,13 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год
Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
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День може бути продуктивним, якщо направити енергію в позитивне русло. Наприклад, на фітнес, шопінг чи нескладні домашні справи.
28 грудня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.
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