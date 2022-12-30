30.12.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області подружжя підірвалося на міні: правоохоронці розповіли подробиці трагедії

Автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 30 грудня правоохоронці отримали інформацію про подію. За попередньою інформацією, 65-річний чоловік та 64-річна жінка поїхали до лісу за ялинковими гілками. Громадянка пішла у ліс збирати гілки, а чоловік залишився у транспортному засобі.

Він почав рух на авто і наїхав на невідомий вибуховий предмет. Внаслідок вибуху чоловік отримав смертельні травми.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці просять громадян бути обережними та не належати до підозрілих предметів. У разі виявлення вибухонебезпечного предмета необхідно утворитися за номером 101 або 102.

Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці допомогли чоловікові , який із травмою голови знаходився біля автодороги.