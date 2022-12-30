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30.12.2022  14:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області подружжя підірвалося на міні: правоохоронці розповіли подробиці трагедії

Автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет.

Харківська область подружжя підірвалось на міні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 30 грудня правоохоронці отримали інформацію про подію. За попередньою інформацією, 65-річний чоловік та 64-річна жінка поїхали до лісу за ялинковими гілками. Громадянка пішла у ліс збирати гілки, а чоловік залишився у транспортному засобі.
 
Він почав рух на авто і наїхав на невідомий вибуховий предмет. Внаслідок вибуху чоловік отримав смертельні травми.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Правоохоронці просять громадян бути обережними та не належати до підозрілих предметів. У разі виявлення вибухонебезпечного предмета необхідно утворитися за номером 101 або 102.
 
Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці допомогли чоловікові, який із травмою голови знаходився біля автодороги.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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