В Харьков пришел антициклон Ingo

Погода в Харькове в начале наступившей недели зависит от «настроения» нового циклона.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Синоптики прогнозируют, что под влиянием антициклона Ingo рабочая неделя в Харокове начнется солнечно и бесснежно.
В понедельник, 14 февраля, нас ожидает переменная облачность, без осадков. Ночью слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха по Харькову ночью 8–10° мороза, днем 0–2° тепла.
Во вторник, 15 февраля, тоже будет переменная облачность. Осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5—10° мороза, местами 13—15° мороза, днем 1—6º тепла.
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Чтобы использовать фантастические возможности дня, попробуйте собрать все силы в кулак и сосредоточиться на решении одной, зато самой важной задачи.
Синоптики прогнозируют ясный день, без осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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