14.02.2022 09:12 Рита Парфенова

В Харьков пришел антициклон Ingo

Погода в Харькове в начале наступившей недели зависит от «настроения» нового циклона.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Синоптики прогнозируют, что под влиянием антициклона Ingo рабочая неделя в Харокове начнется солнечно и бесснежно.

В понедельник, 14 февраля, нас ожидает переменная облачность, без осадков. Ночью слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха по Харькову ночью 8–10° мороза, днем ​​0–2° тепла.



Во вторник, 15 февраля, тоже будет переменная облачность. Осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5—10° мороза, местами 13—15° мороза, днем ​​1—6º тепла.