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14.02.2022  09:12   Рита Парфенова

В Харьков пришел антициклон Ingo

Погода в Харькове в начале наступившей недели зависит от «настроения» нового циклона.


Фото из открытых источников

Циклон Ingo формирует погоду в городе

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики прогнозируют, что под влиянием антициклона Ingo рабочая неделя в Харокове начнется солнечно и бесснежно.

В понедельник, 14 февраля, нас ожидает переменная облачность, без осадков. Ночью слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха по Харькову ночью 8–10° мороза, днем ​​0–2° тепла.

Во вторник, 15 февраля, тоже будет переменная облачность. Осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5—10° мороза, местами 13—15° мороза, днем ​​1—6º тепла.

Источник:   Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
 Тэги:  погода, циклон, харьков
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