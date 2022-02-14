Под Харьковом в горящем доме нашли труп

В Изюмском районе во время ликвидации пожара в частном доме спасатели нашли труп хозяина.
Гибель человека на пожаре произошла в городе Балаклее под Харьковом, передает РЕДПОСТ.
67-летний хозяин частного дома на улице Новой обнаружен без признаков жизни во время тушения пожара вечером 13 февраля.
По информации пресс-службы ГСЧС, в жилом доме в одной из комнат горели домашние вещи на площади 7 кв.м.
Прибывшие на тушение спасатели 42-ДПРЧ в течение 20 минут локализовали пожар и менее чем за час окончательно ликвидировали очаги возгорания.
Вероятной причиной пожара названо короткое замыкание электросети.
Напомним, 11 февраля около 11:45 в селе Барчаны Харьковской области произошло возгорание жилого дома. К моменту прибытия пожарных на место происшествия, огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Из-за сильного задымления спасатели работали в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. На ликвидацию пожара понадобилось четыре часа, причины трагедии и убытки устанавливаются.
Комментариев: 0
Чтобы использовать фантастические возможности дня, попробуйте собрать все силы в кулак и сосредоточиться на решении одной, зато самой важной задачи.
Синоптики прогнозируют ясный день, без осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажность:
давление:
ветер: