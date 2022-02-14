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14.02.2022  09:22   Рита Парфенова

Под Харьковом в горящем доме нашли труп

В Изюмском районе во время ликвидации пожара в частном доме спасатели нашли труп хозяина.

пожар

Гибель человека на пожаре произошла в городе Балаклее под Харьковом, передает РЕДПОСТ.

67-летний хозяин частного дома на улице Новой обнаружен без признаков жизни во время тушения пожара вечером 13 февраля.

По информации пресс-службы ГСЧС, в жилом доме в одной из комнат горели домашние вещи на площади 7 кв.м.

Прибывшие на тушение спасатели 42-ДПРЧ в течение 20 минут локализовали пожар и менее чем за час окончательно ликвидировали очаги возгорания.

Вероятной причиной пожара названо короткое замыкание электросети.

Напомним, 11 февраля около 11:45 в селе Барчаны Харьковской области произошло возгорание жилого дома. К моменту прибытия пожарных на место происшествия, огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Из-за сильного задымления спасатели работали в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. На ликвидацию пожара понадобилось четыре часа, причины трагедии и убытки устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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