14.02.2022 09:48 Рита Парфенова

В больнице Харькова умер пешеход, сбитый неизвестным водителем

Правоохранители разыскивают виновника дорожно-транспортного происшествия.

Авария со смертельным исходом произошла в пгт Слатино под Харьковом, передает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки.



13 февраля около половины десятого вечера на обочине дороги по улице Кошевого в поселке Слатино Харьковского района был найден 48-летний местный житель. У мужчины были характерные признаки травмирования транспортным средством.



Пострадавшего госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи, где он скончался от полученных травм.



Виновник происшествия разыскивается.

Напомним, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.