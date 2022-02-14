В больнице Харькова умер пешеход, сбитый неизвестным водителем

Правоохранители разыскивают виновника дорожно-транспортного происшествия.
Авария со смертельным исходом произошла в пгт Слатино под Харьковом, передает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки.
13 февраля около половины десятого вечера на обочине дороги по улице Кошевого в поселке Слатино Харьковского района был найден 48-летний местный житель. У мужчины были характерные признаки травмирования транспортным средством.
Пострадавшего госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи, где он скончался от полученных травм.
Виновник происшествия разыскивается.
Комментариев: 0
Чтобы использовать фантастические возможности дня, попробуйте собрать все силы в кулак и сосредоточиться на решении одной, зато самой важной задачи.
Синоптики прогнозируют ясный день, без осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажность:
давление:
ветер: