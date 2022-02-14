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14.02.2022  09:48   Рита Парфенова

В больнице Харькова умер пешеход, сбитый неизвестным водителем

Правоохранители разыскивают виновника дорожно-транспортного происшествия.

ДТП Харьков: в Слатино неизвестный автомобиль сбил пешехода

Авария со смертельным исходом произошла в пгт Слатино под Харьковом, передает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки.

13 февраля около половины десятого вечера на обочине дороги по улице Кошевого в поселке Слатино Харьковского района был найден 48-летний местный житель. У мужчины были характерные признаки травмирования транспортным средством.

Пострадавшего госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи, где он скончался от полученных травм.

Виновник происшествия разыскивается.

Напомним, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.
Тэги:  дтп, харьков
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