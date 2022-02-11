11.02.2022 10:47

ГБР расследует попытки фальсификации дела о ДТП с кортежем Ярославского

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 372 УК.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со сылкой на ГБР. По информации директор ведомства Алексея Сухачева, Бюро отреагировало на попытки фальсификации резонансного уголовного производства.

Он отметил, что все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности.

"Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не «назначало» виновных, даже из-за общественного давления", - отметил Алексей Сухачев.

Напомним, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель компании бизнесмена Александра Ярославского. Он утверждал, что был за рулем автомобиля, который сбил мужчину.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако впоследствии выяснилось, что в момент ДТП он находился в другом месте.

Напомним, в рамках расследования смертельного ДТП с пешеходом под Харьковом следователи проводят обыски у лиц , проходящих по делу.