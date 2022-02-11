11.02.2022 10:45 Виталий Хиневич

В Украине мошенники стали использовать собак в качестве наживы

Пользователи социальных сетей столкнули с новым видом мошенничества.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".

Сообщается, что люди в объявлениях просят забрать домашних питомцев в добрые руки. После чего злоумышленники отправляют фейковый сайт, через который можно произвести оплату за доставку животного.

Этим предложением хотела воспользоваться женщина, которой мошенник сразу отправил сайт доставки животных, мол, собачка в Виннице, и вам нужно заплатить только за доставку.

Сайт был подставным.

Для подтверждения заявки на транспортировку домашнего любимца, злоумышленник отправил накладную. Доставку животного оценили в 1070 гривен, в сумму еще входили вещи для питомца. Женщина заподозрила, что сайт подставной и не произвела оплату. После этого злоумышленник начал удалять свои сообщения и фото накладной.

Напомним, телефонная мошенница и ее подельники под Харьковом обманывали пенсионеров, выдавая себя за врачей.