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11.02.2022  10:45   Виталий Хиневич

В Украине мошенники стали использовать собак в качестве наживы

Пользователи социальных сетей столкнули с новым видом мошенничества.

Мошенники
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".
 
Сообщается, что люди в объявлениях просят забрать домашних питомцев в добрые руки. После чего злоумышленники отправляют фейковый сайт, через который можно произвести оплату за доставку животного.
 
Этим предложением хотела воспользоваться женщина, которой мошенник сразу отправил сайт доставки животных, мол, собачка в Виннице, и вам нужно заплатить только за доставку.
Сайт был подставным.
 
Мошенники
 
Для подтверждения заявки на транспортировку домашнего любимца, злоумышленник отправил накладную. Доставку животного оценили в 1070 гривен, в сумму еще входили вещи для питомца. Женщина заподозрила, что сайт подставной и не произвела оплату. После этого злоумышленник начал удалять свои сообщения и фото накладной.
 
Напомним, телефонная мошенница и ее подельники под Харьковом обманывали пенсионеров, выдавая себя за врачей.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  криминал, харьков
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