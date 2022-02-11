11.02.2022 10:32 Рита Парфенова

ДТП с кортежем Ярославского: в Харькове проходят обыски (фото)

В рамках расследования смертельного ДТП с пешеходом под Харьковом следователи проводят обыски у лиц, проходящих по делу.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, с ночи 10 января проводятся следственные действия в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания 50-летнего водителя, заявившего о своей причастности к ДТП, передает РЕДПОСТ.



Санкционированные судом обыски проводятся в рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.





В ходе обыска была изъята информация камер видеонаблюдения, подтверждающая использование автомобиля Мерседес и причастность других лиц к совершению дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 9 февраля около 23 часов автомобиль сбил мужчину в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский». Тело человека обнаружили ехавшие по этой дороге водители и сообщили в полицию. На месте происшествия был обнаружен номерной знак автомобиля Mersedes-Benz G63, принадлежащий фирме одного из известных харьковских бизнесменов. 50-летнему мужчине, который сообщил, что был за рулём, сообщено подозрение по ч.2 ст.286 УК (ДТП с погибшим) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности).

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