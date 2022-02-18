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18.02.2022  16:50   Виталий Хиневич

ДТП с кортежем Ярославского: полиция заявила об попытке уничтожить следы аварии в авто

Тщательное освидетельствование ранее изъятых транспортных средств проведено в рамках назначенных комплексных судебных экспертиз.

ДТП
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
 
Сообщается, что в ходе проведения следственных действий были изъяты все материалы, которые позволят установить истину дорожно-транспортного происшествия. 
 
В это же время отмечается, что к моменту изъятия автомобилей с кортежа Ярославского были попытки смыть вещественные доказательства с кузова автомобилей. Передняя часть автомобиля, днище и колеса были замыты.
 
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 9 февраля около 22:55. автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на мужчину. От полученных травм последний скончался.
 
Источник:   Национальная полиция Украины
 Тэги:  дтп с кортежем ярославского, дтп, харьков
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