18.02.2022 16:50 Виталий Хиневич

ДТП с кортежем Ярославского: полиция заявила об попытке уничтожить следы аварии в авто

Тщательное освидетельствование ранее изъятых транспортных средств проведено в рамках назначенных комплексных судебных экспертиз.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Сообщается, что в ходе проведения следственных действий были изъяты все материалы, которые позволят установить истину дорожно-транспортного происшествия.

В это же время отмечается, что к моменту изъятия автомобилей с кортежа Ярославского были попытки смыть вещественные доказательства с кузова автомобилей. Передняя часть автомобиля, днище и колеса были замыты.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 9 февраля около 22:55. автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на мужчину . От полученных травм последний скончался.