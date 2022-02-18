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18.02.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Помогите найти: из харьковской больницы пропал мужчина со сломанным носом (фото)

В Харькове ищут 44-летнего Владимира Педуна.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", 10 февраля около 15:00 из Харьковской больницы неотложной скорой помощи в синей стеганой куртке с белым воротником и оранжевой подкладкой, темных спортивных штанах и черных ботинках, не выписавшись, вышел и ушел в неизвестном направлении нуждающийся в лечении 44-летний Владимир Педун - худощавый, голубоглазый среднего роста мужчина с темно-русыми волосами и до сих пор не найден. Его телефон не отвечает.
 
 
Криминал Харьков: Пропал из больницы 44-летний харьковчанин Владимир Педун
 
Особые приметы Владимира - сломанный в правую сторону нос и татуировка на щиколотке в виде прямоугольника.
 
Всем, кто обладает информацией о пропавшем мужчине, просьба сообщить по телефонам (068) 777-0-11 и 102.
 
Напомним, ранее мы писали о найденном живым спустя четыре с половиной месяца поисков мужчине со сломанным носом, который пропал на вокзале в Харькове
 
Тэги:  пропал мужчина, поиск, харьков, розыск, педун, неотложка
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