18.02.2022 17:20 Дмитрий Колоней

Смертельно опасные детские смеси от мирового бренда: есть жертвы

Три популярные сухие детские смеси от Abbott загрязнены бактериями.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , представители органов здравоохранения США предупредили родителей, чтобы они не использовали три популярные сухие детские смеси, произведенные на заводе Abbott в Мичигане, которые исследователи недавно связали с бактериальным загрязнением.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что расследует четыре сообщения о младенцах, которые были госпитализированы после употребления смеси , включая одного, который умер. Агентство сообщило, что один из случаев был связан с сальмонеллой, а три — с Cronobacter sakazakiim, редким, но опасным микробом, который может вызвать заражение крови и другие серьезные осложнения.

Abbott, один из крупнейших производителей детских смесей в стране, заявил, что отзывает все потенциально опасные продукты, произведенные на предприятии. Отзыв затрагивает некоторые партии Similac, Alimentum и EleCare со сроком годности 1 апреля 2022 года или позже. Продукт распространялся по всей территории США и за рубежом.

Сейчас инспектируется завод Abbott в Стерджисе, штат Мичиган, где образцы окружающей среды дали положительный результат на бактерии Cronobacter. Инспекторы также обнаружили потенциальные производственные проблемы и прошлые записи, показывающие разрушение смеси из-за бактериального загрязнения.

В расследование включены федеральные и местные власти в Миннесоте, Огайо и Техасе — штатах, где были зарегистрированы младенческие инфекции.

Abbott не может указать, сколько единиц будет отозвано, но такие бренды, как Similac, являются одними из самых продаваемых смесей в США и за рубежом.

«Мы ценим доверие родителей к нам за высокое качество и безопасность питания, и мы сделаем все возможное, чтобы сохранить это доверие и разрешить эту ситуацию», — говорится в заявлении представителя компании.

Abbott заявил, что родители могут идентифицировать отозванные продукты , изучив номер на дне каждого контейнера. Затронутые формулы имеют номера от 22 до 37, содержат K8, SH или Z2 и имеют дату истечения срока действия 1 апреля 2022 г. или позже. Компания также создала веб-сайт , на котором родители могут проверить, были ли отозваны их продукты:

Компания заявила, что ее собственное тестирование готовой продукции не выявило загрязнения. Отзыв не распространяется на жидкие детские смеси или любую другую продукцию Abbott.