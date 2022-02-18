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18.02.2022  17:20   Дмитрий Колоней

Смертельно опасные детские смеси от мирового бренда: есть жертвы

Три популярные сухие детские смеси от Abbott загрязнены бактериями.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, представители органов здравоохранения США предупредили родителей, чтобы они не использовали три популярные сухие детские смеси, произведенные на заводе Abbott в Мичигане, которые исследователи недавно связали с бактериальным загрязнением.
 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что расследует четыре сообщения о младенцах, которые были госпитализированы после употребления смеси , включая одного, который умер. Агентство сообщило, что один из случаев был связан с сальмонеллой, а три — с Cronobacter sakazakiim, редким, но опасным микробом, который может вызвать заражение крови и другие серьезные осложнения.
 
Abbott, один из крупнейших производителей детских смесей в стране, заявил, что отзывает все потенциально опасные продукты, произведенные на предприятии. Отзыв затрагивает некоторые партии Similac, Alimentum и EleCare со сроком годности 1 апреля 2022 года или позже. Продукт распространялся по всей территории США и за рубежом.
 
 
Сейчас инспектируется завод Abbott в Стерджисе, штат Мичиган, где образцы окружающей среды дали положительный результат на бактерии Cronobacter. Инспекторы также обнаружили потенциальные производственные проблемы и прошлые записи, показывающие разрушение смеси из-за бактериального загрязнения.
 
В расследование включены федеральные и местные власти в Миннесоте, Огайо и Техасе — штатах, где были зарегистрированы младенческие инфекции.
 
Abbott не может указать, сколько единиц будет отозвано, но такие бренды, как Similac, являются одними из самых продаваемых смесей в США и за рубежом.
 
«Мы ценим доверие родителей к нам за высокое качество и безопасность питания, и мы сделаем все возможное, чтобы сохранить это доверие и разрешить эту ситуацию», — говорится в заявлении представителя компании.
 
Abbott заявил, что родители могут идентифицировать отозванные продукты , изучив номер на дне каждого контейнера. Затронутые формулы имеют номера от 22 до 37, содержат K8, SH или Z2 и имеют дату истечения срока действия 1 апреля 2022 г. или позже. Компания также создала веб-сайт, на котором родители могут проверить, были ли отозваны их продукты: 
 
Компания заявила, что ее собственное тестирование готовой продукции не выявило загрязнения. Отзыв не распространяется на жидкие детские смеси или любую другую продукцию Abbott.
 
Напомним, ранее мы писали об опасной детской игрушке, которую запретили продавать в гипермаркете Харькова.
 
Источник:   MedicalXpress
 Тэги:  детские смеси, смерть, харьков, укриана, сша, abbott
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