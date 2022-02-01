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01.02.2022  21:21   Дмитрий Колоней

В харьковских магазинах - вредное испанское мороженое

О появлении небезопасного продукта предупреждают харьковская Госпродпотребслужба.

Вредное мороженое из Испании может продаваться в харьковский магазинах, о чем предупреждает Госпродпотребслужба
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ Госпродпотребслужбы, контролирующий орган бьет тревогу, так как в Харьковской области появился вредный продукт.
 
 
Согласно поступившей  в управление 20 января 2022 года  информации, в Украине обнаружен несанкционированный, неразрешенный и используемый  в непщевой сфере краситель Sudan Blue II, который использовали для производства мороженого и экспортировали из Испании (производитель —  Lucta S. A.) в Украину (получатели — киевская фирма "Шафран Спайс" и славянская — "Форест"). Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
 
При выявлении испанского мороженого на рынках и в магазинах Харьковской области жителей просят сообщать в структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что опасную детскую игрушку запретили продавать в гипермаркете Харькова.
 
Источник:   ГУ Госпродпотребслужбы
 Тэги:  запрещенный краситель, опасность, харьков, украина
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