01.02.2022 21:21 Дмитрий Колоней

В харьковских магазинах - вредное испанское мороженое

О появлении небезопасного продукта предупреждают харьковская Госпродпотребслужба.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУ Госпродпотребслужбы, контролирующий орган бьет тревогу, так как в Харьковской области появился вредный продукт.

Согласно поступившей в управление 20 января 2022 года информации, в Украине обнаружен несанкционированный, неразрешенный и используемый в непщевой сфере краситель Sudan Blue II, который использовали для производства мороженого и экспортировали из Испании (производитель — Lucta S. A.) в Украину (получатели — киевская фирма "Шафран Спайс" и славянская — "Форест"). Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

При выявлении испанского мороженого на рынках и в магазинах Харьковской области жителей просят сообщать в структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.