01.02.2022 20:13 Дмитрий Колоней
ДТП: Сбил женщину под Харьковом и бросил умирать
Виновника смертельной аварии под Харьковом будут судить.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, расследованием установлено, что трагедия разыгралась в ночь на 25 августа 2021 года. Около 03:00 в поселке Кегичевка пьяный водитель Peugeot Expert сбил женщину, шедшую в попутном направлении. После этого он бросил умирать беспомощную пострадавшую, уехав с места происшествия. От полученных травм женщина умерла.
В тот же день стражи порядка, установив личность злоумышленника, задержали его. Ему сообщили о подозрении в совершени преступления и отправили под стражу без права внесения залога. Ныне досудебное расследование по уголовному производству завершено. Мужчине вручен обвинительный акт, направленный в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.
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