07.12.2021 21:32 Дмитрий Колоней

Труп на дороге: полиция ищет очевидцев смертельного ДТП под Харьковом

Авария произошла 13 октября 2021 года под Харьковом.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 13 октября 2021 года около 14:30 на грунтовой дороге между Лозовой и Нестелиевкой, близ «ЛЭП Л-157», возле перевернутого трехколесного мотороллера типа «Муравей» было найдено тело мужчины 1963 года рождения. Идет расследование уголовного дела.

Стражи порядка ищут свидетелей и очевидцев данного ДТП. Правоохранители просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю капитану полиции Катречко Денису Олеговичу.

Напомним, ранее мы псиали о том, что был пойман винновник аварии, бросивший умирать пассажира.