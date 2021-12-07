07.12.2021 20:41 Дмитрий Колоней

В Харькове проходят выставки художницы Ольги Куциной (фото)

Выставка «Минуты вдохновения» проходит в большом зале, а «Игрушечный мир» - в малом зале галереи "Бузок".

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, за последний год художница создала серию работ, иллюстрирующих ее внутренний мир, смену взглядов, настроение, рост мастерства. Художница стремится показать миру, что на пути к цели нет границ, есть только этапы, непреодолимое желание, вера в свои силы.

Выставка «Минуты вдохновения» проходит с 7 по 14 декабря, а выставка «Игрушечный мир» - с 7 по 16 декабря.

Справка. Сюжеты и вдохновение художница берет из разнообразия окружающего мира от впечатлений после посещения выставок и музеев, от картин любимых художников. Направление ее творчества трудно определить каким-то стилем, это скорее воплощение настроения и эмоций.

Некоторые картины Светланы Куциной находятся в частных коллекциях США, Канады, Чехии. Также аматор участвовала в международных художественных выставках в Харькове и Люксембурге.

Напомним, рарее мы писали о том, что в Областном центре культуры и искусства. проходит выставка эко-арта «Превращение».