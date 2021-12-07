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07.12.2021  20:41   Дмитрий Колоней

В Харькове проходят выставки художницы Ольги Куциной (фото)

Выставка «Минуты вдохновения» проходит в большом зале, а «Игрушечный мир» - в малом зале галереи "Бузок".

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, за последний год художница создала серию работ, иллюстрирующих ее внутренний мир, смену взглядов, настроение, рост мастерства. Художница стремится показать миру, что на пути к цели нет границ, есть только этапы, непреодолимое желание, вера в свои силы.
 
Выставка «Минуты вдохновения» проходит  с 7 по 14 декабря, а выставка «Игрушечный мир» - с 7 по 16 декабря.
 
 
Справка. Сюжеты и вдохновение художница берет из разнообразия окружающего мира от впечатлений после посещения выставок и музеев, от картин любимых художников. Направление ее творчества трудно определить каким-то стилем, это скорее воплощение настроения и эмоций.
 
 
Некоторые картины Светланы Куциной находятся в частных коллекциях США, Канады, Чехии. Также аматор участвовала в международных художественных выставках в Харькове и Люксембурге.
 
Напомним, рарее мы писали о том, что в Областном центре культуры и искусства.проходит выставка эко-арта «Превращение».
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, куцина, харьков, живопись
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