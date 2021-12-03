03.12.2021 22:06

Харьковская Муниципальная галерея отмечает свое 25-летие сразу двумя выставками (фото)

В Муниципальной художественной галерее открылись две выставки, приуроченные к ее 25-летию.

Выставки «Хроника Арта. МГ 25» и «Буквы, цифры и арт: Хронопись» стартовали 3 декабря в галерее по адресу Чернышевская, 15, сообщает РЕДПОСТ

Выставка «Хроника Арта. МГ 25» экспонируется ​​в главном зале галереи. Там демонстрируются работы художников-представителей современного искусства — Вагрича Бахчаняна, Сергея Браткова, Бориса Михайлова, Виталия Куликова, Виктора Гонтарева, Павла Макова, Станислава Гедзевича, Алексея Борисова, Владимира Кочмаря. Также там можно познакомиться с творчеством молодых авторов — Артема Волокитина, Романа Минина, Гамлета Зиньковского, Виталия Кохана, Елены Полященко.

Выставку «Буквы, цифры и арт: Хронопись» представила Ирина Оленина – графический дизайнер, художник-график и автор логотипов галереи. В арт-подвале галереи размещены графические макеты, которые иллюстрируют историю галереи и ее выставок. Историко-художественные разработки дизайнера дополнят работами ее коллег — Александра Ридного, Анны Ивановой, Ирины Ильинской, Эдуарда Яшина, Владимира Бысова и других художников, которые экспонировались в галерее в первые годы ее работы.

Выставки откроются для посещения с соблюдением всех санитарных норм (защитные маски, соблюдение дистанции и т.д.).



В галерее уточнили, что с 6 декабря для посещения выставок также понадобится пакет документов, упомянутый в В галерее уточнили, что с 6 декабря для посещения выставок также понадобится пакет документов, упомянутый в требованиях Кабинета министров : сертификат, по крайней мере, об одной прививке от коронавирусной инфекции, отрицательный тест либо сертификат о выздоровлении.



Выставка «Хроника Арта. МГ 25» будет работать до 21 декабря, а «Буквы, цифры и арт: Хронопись» — до 24 декабря.

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