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03.12.2021  22:06   

Харьковская Муниципальная галерея отмечает свое 25-летие сразу двумя выставками (фото)

В Муниципальной художественной галерее открылись две выставки, приуроченные к ее 25-летию.

Муниципальная художественная галерея, Харьков
 
Выставки «Хроника Арта. МГ 25» и «Буквы, цифры и арт: Хронопись» стартовали 3 декабря в галерее по адресу  Чернышевская, 15, сообщает РЕДПОСТ.
 
Выставка «Хроника Арта. МГ 25» экспонируется ​​в главном зале галереи. Там демонстрируются работы художников-представителей современного искусства — Вагрича Бахчаняна, Сергея Браткова, Бориса Михайлова, Виталия Куликова, Виктора Гонтарева, Павла Макова, Станислава Гедзевича, Алексея Борисова, Владимира Кочмаря. Также там можно  познакомиться с творчеством молодых авторов — Артема Волокитина, Романа Минина, Гамлета Зиньковского, Виталия Кохана, Елены Полященко.
 
Выставку «Буквы, цифры и арт: Хронопись» представила Ирина Оленина – графический дизайнер, художник-график и автор  логотипов галереи. В арт-подвале галереи размещены графические макеты, которые иллюстрируют историю галереи и ее выставок. Историко-художественные разработки дизайнера дополнят работами ее коллег — Александра Ридного, Анны Ивановой, Ирины Ильинской, Эдуарда Яшина, Владимира Бысова и других художников, которые экспонировались в галерее в первые годы ее работы.
 
Выставки откроются для посещения с соблюдением всех санитарных норм (защитные маски, соблюдение дистанции и т.д.). 

В галерее уточнили, что с 6 декабря для посещения выставок также понадобится пакет документов, упомянутый в требованиях Кабинета министров: сертификат, по крайней мере, об одной прививке от коронавирусной инфекции, отрицательный тест либо сертификат о выздоровлении.

Выставка «Хроника Арта. МГ 25» будет работать до 21 декабря, а «Буквы, цифры и арт: Хронопись» — до 24 декабря.

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Тэги:  муниципалка, выставка, юбилей, художник, харьков
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