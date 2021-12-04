04.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 4 и 5 декабря

Первые декабрьские выходные будут влажными и холодными. Понижение температуры будет определять поле повышенного давления.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



В субботу, 4 декабря, утром закончится мелкий дождь со снегом и до самого вечера будет держаться пасмурная погода, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла. Температура воздуха ночью около 0°...-2°С, днем 0°...+2°С (температура комфорта -3°С).



В воскресенье, 5 декабря, порадовав нас безоблачным утром, уже в середине дня небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около -6°...-1°С, днем +1°...+6°С (температура комфорта -3°С).



Вероятность магнитных бурь: 10%. Ожидается небольшое повышение солнечное активности. Тем не менее магнитных бурь эксперты не прогнозируют.