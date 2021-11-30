30.11.2021 13:45 Виталий Хиневич
Что ждет невакцинированных украинцев: новые правила карантина
24 ноября Кабинет Министров Украины усилил карантинные ограничения для невакцинированных граждан.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что в первую очередь изменения коснутся регионов страны, которые находятся в «желтой» зоне карантина.
Посещать общественные учреждения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили, по крайней мере, одну прививку от коронавирусной инфекции или имеют отрицательный тест либо сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на работников заведений.
«Ужесточение правил для невакцинированных нужно, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки”,- сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Кроме этого сообщает, что локдаун для невакцинированных действует в Чехии, Словакии и Австрии.
«Красный» уровень эпидемиологической опасности запрещает работу учебных учреждений, в которых привито менее 100% сотрудников, работу общепита, развлекательных заведений, проведение массовых мероприятий и работу заведений культуры.
Кроме этого стоит отметит, что данные нормы не будут распространяться, в случае если сотрудники, а также посетители заведений будут иметь две дозы вакцины от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, который действует 72 часа. Также будет действовать сертификат о выздоровлении.
Новые правила карантинных ограничений вступят в силу с 6 декабря.
Напомним, согласно прогнозам, в конце декабря эпидемиологическая ситуация
по сравнению с началом ноября будет более спокойной, однако не смотря на это будут действовать карантинные ограничения.
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