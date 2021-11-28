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28.11.2021  15:03   Рита Парфенова

Харьков вышел в "желтую" зону карантина

27 ноября в городе и области все коронавирусные показатели были в норме.


МОЗ

По состоянию на 28 ноября Харьков вошел в "желтую" зона карантина. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Минздрав Украины.

Согласно индикаторным показателям для определения регионов с широким распространением COVID-19, последние три дня в нашем регионы был превышен только показатель по уроню госпитализации, причем 27 ноября он уже пришел в норму.

По состоянию на 28 ноября только пять областей Украины соответствуют уровню "желтой" зоны карантина, одна – Полтавская – "оранжевой", и 19 "областей" остаются в красной зоне.

Харьков вышел в желтую зону карантина

Правила карантина для "желтой" зоны были изменены с 23 сентября – предпринимателям дается выбор: работать только для вакцинированных либо с определенными ограничениями.

Так, массовые мероприятия можно проводить при условии - один человек на 4 квадратных метра. Ограничение по числу посетителей действуют также и в фитнес-центрах и бассейнах - один человек на 10 кв. м.

Кафе и рестораны могут работать при условии, что за одним столиком не больше 4 человек, а расстояние между столами минимум 1,5 метра. Ограничений по времени нет. Вместе с тем, если 80% персонала и посетители получили хотя бы одну прививку - ограничения можно не соблюдать.

Кино- и театры могут работать с заполненностью залов на 50%. Эти ограничения можно не соблюдать, если у 80% персонала есть COVID-сертификат (желтый или зеленый). Посетители также должны быть вакцинированы или иметь негативный тест на коронавирус.

Школы, как и все образовательные учреждения, могут работать при условии вакцинации 80% педагогов. Речь идет о как минимум одной дозе вакцины. Некоторые регионы, в частности Львов, помимо вакцинированных будет допускать к работе педагогов с негативным ПЦР-тестом. Исключением являются детские садики и 1-4 классы школ, они смогут продолжать работать даже если не будет соблюдена норма в 80% вакцинированных.

В "желтой" зоне не предусмотрено введение ограничения для транспорта.  Также остается обязательным масочный режим и социальная дистанция

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 ноября.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков
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