Прописка без очередей и справок: новое на портале "Дія"

С 1 декабря экспериментальный прописки в электронной форме с помощью портала "Дія" будет запущена по всей Украине.
Об этом в на своем Telegram-канале написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает РЕДПОСТ.
По информации министра, портал государственных услуг «ДіяП с 1 декабря начинает тестировать смену места жительства для граждан Украины в режиме онлайн.
«С 1 декабря запускаем бета-тест смены места жительства онлайн на портале Дія. Регистрация тут. Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек», – написал Федоров.
Данная услуга полдгода проходила тестирование в семи городах Укараині, в том числеп и в Харькове, и теперь запущена на всю Украину.
Как отметил Федоров, теперь желающим оформить прописку не нужно будет ехать в другой город, если они хотят там зарегистрироваться. А у мужчин не будут требовать справку о воинском учете.
Напомним, приложение Дія обновила способ оформления СOVID-сертификатов. В процедуру генерирования документа снесли изменения: сначала нужно получить международный сертификат о вакцинации, а затем – внутренний.
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