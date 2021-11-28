28.11.2021 16:16 Рита Парфенова

Прописка без очередей и справок: новое на портале "Дія"

С 1 декабря экспериментальный прописки в электронной форме с помощью портала "Дія" будет запущена по всей Украине.

Об этом в на своем Telegram-канале написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает РЕДПОСТ.



По информации министра, портал государственных услуг «ДіяП с 1 декабря начинает тестировать смену места жительства для граждан Украины в режиме онлайн.



«С 1 декабря запускаем бета-тест смены места жительства онлайн на портале Дія. Регистрация тут. Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек», – написал Федоров.



Данная услуга полдгода проходила тестирование в семи городах Укараині, в том числеп и в Харькове, и теперь запущена на всю Украину.



Как отметил Федоров, теперь желающим оформить прописку не нужно будет ехать в другой город, если они хотят там зарегистрироваться. А у мужчин не будут требовать справку о воинском учете.

Напомним, приложение Дія обновила способ оформления СOVID-сертификатов. В процедуру генерирования документа снесли изменения: сначала нужно получить международный сертификат о вакцинации, а затем – внутренний.