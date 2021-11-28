    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 28 ноября
28.11.2021  11:01   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 28 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 119 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 229 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 234 221 человек. Выздоровело 202 594 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 26 018 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 147 человек (в том числе 119 жителей города Харькова). 26 человек заболели в Лозовском районе, 8 – в Чугуевском, 11 – в Изюмском, 8 – в Купянском, 29 – в Богодуховском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 ноября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.11 Медицина Харьков вышел в "желтую" зону карантина 27.11 Медицина Результат ПЦР: сколько ждать – новое обещание Минздрава 27.11 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 27 ноября
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 