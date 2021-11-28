28.11.2021 11:01 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 28 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 119 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 229 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 234 221 человек. Выздоровело 202 594 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 26 018 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 147 человек (в том числе 119 жителей города Харькова). 26 человек заболели в Лозовском районе, 8 – в Чугуевском, 11 – в Изюмском, 8 – в Купянском, 29 – в Богодуховском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 ноября.