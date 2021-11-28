28.11.2021 09:54 Рита Парфенова
Кому в Харькове 28 ноября отключат холодную воду. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
-
ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №1, стояк) до 20:00 28 ноября.
Киевский район:
-
ул. Алчевских (Артема) (ч/с) до 20:00 28 ноября.
Московский район:
-
ул. Гарибальди, 6, 8 до 20:00 28 ноября,
-
пр. Московский, 35 (п. №1) до 20:00 28 ноября,
-
пр. Тракторостроителей, 85 (п. №5, стояк) до 20:00 28 ноября.
Немышлянский район:
-
пр. Московский, 222-а (п. №2, стояк) до 20:00 28 ноября,
-
ул. Харьковских дивизий, 19/2 (п. №2, стояк) до 20:00 28 ноября,
-
ул. Ферганская, 33-б (п. №4, стояк) до 20:00 28 ноября.
Слободской район:
-
пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк), 43/1 (п. №1, стояк) до 20:00 28 ноября;
-
проезд Садовый, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29 ноября.
Основянский район:
-
пр. Гагарина, 72 (п. №8, стояк) до 17:00 29 ноября.
Холодногорский район:
-
ул. Алмазная (ч/с) до 20:00 28 ноября,
-
ул. Лукьяновская (ч/с) до 20:00 28 ноября,
-
ул. Новый Быт, 41(п. №1, стояк) до 20:00 28 ноября,
-
ул. Холодногорская, 7 (п. №1) до 20:00 28 ноября.
Шевченковский район:
-
пр. Людвига Свободы, 31 (п. №7) до 17:00 28 ноября,
-
пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 10 (п. №1) до 17:00 28 ноября;
-
ул. 23 Августа, 59 (стояк) до 20:00 28 ноября,
-
ул. Серебряная (ч/с) до 20:00 28 ноября.
Напомним, 27 ноября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
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