Старинную контрабанду задержали на государственной границе под Харьковом (фото)

Бумажные деньги 1898 года выпуска, фотографии, открытки, конверты, газеты 1917-1940 годов пытались незаконно вынести в Россию.
Все эти культурные ценности харьковские таможенники обнаружили у гражданина Украины, который пешком пересекал границу в сторону Российской Федерации, пишет РЕДПОСТ.
Перед осмотром мужчина устно сообщил таможенникам, что у него нет запрещенных к перемещению предметов. А когда в чемодане и рюкзаке правоохранители нашли коллекцию старинных предметов, заявил, что это его личное имущество и он не знал, что подобные вещи нужно декларировать.
Незнание законов не спасло нарушителя от ответственности: старинные ценности были изъяты, а на мужчину составлен протокол по ст.472 Таможенного кодекса Украины. Вся коллекция будет отправлена на экспертизу для определения их стоимости и ценности.
Напомним, в Харьковской области задержали гражданина России, который хотел переправить через границу старинные часы.
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Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы.
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