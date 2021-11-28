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28.11.2021  12:01   Рита Парфенова

Старинную контрабанду задержали на государственной границе под Харьковом (фото)

Бумажные деньги 1898 года выпуска, фотографии, открытки, конверты, газеты 1917-1940 годов пытались незаконно вынести в Россию.

Криминал Харьков: через границу на Гоптовке пытались вынести предметы старины

Все эти культурные ценности харьковские таможенники обнаружили у гражданина Украины, который пешком пересекал границу в сторону Российской Федерации, пишет РЕДПОСТ.

Перед осмотром мужчина устно сообщил таможенникам, что у него нет запрещенных к перемещению предметов. А когда в чемодане и рюкзаке правоохранители нашли коллекцию старинных предметов, заявил, что это его личное имущество и он не знал, что подобные вещи нужно декларировать.

Криминал Харьков: через границу на Гоптовке пытались вынести предметы старины Криминал Харьков: через границу на Гоптовке пытались вынести предметы старины

Незнание законов не спасло нарушителя от ответственности: старинные ценности были изъяты, а на мужчину составлен протокол по ст.472 Таможенного кодекса Украины. Вся коллекция будет отправлена ​​на экспертизу для определения их стоимости и ценности.

Напомним, в Харьковской области задержали гражданина России, который хотел переправить через границу старинные часы.

Криминал Харьков: через границу на Гоптовке пытались вынести предметы старины Криминал Харьков: через границу на Гоптовке пытались вынести предметы старины

Источник:   Харьковская таможня
 Тэги:  таможня, контрабанда, харьков
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