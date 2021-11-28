28.11.2021 13:01 Рита Парфенова

Опиаты могли уколоть в больнице: водитель фуры рассказал о причинах ДТП и результатах анализа

Водитель фуры Игорь Мирошниченко рассказал, почему поехал на красный и откуда взялись опиаты в крови



Фото из открытых источников

Об этом Игорь Мирошниченко рассказал после судебного слушания по выбору меры пресечения, сообщает РЕДПОСТ.



По его словам, он поехал на красный сигнал светофора, потому что перепутал запрещающий сигнал с подсветкой расположенной по ходу движения АЗС, подсвеченной красно-зелеными огнями. Кстати, это объяснение адвокат водителя назвал одной из версий защиты.

Наличие наркотиков в крови водитель объяснил тем, что опиаты ему могли вколоть в больнице в качестве обезболивающего.

Напомним, 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка Окружной дороги и Салтовское шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Еще четверо пострадавших в аварии на окружной с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика МАН с полуприцепом находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами. Киевский районный суд 27 ноября избрал меру пресечения для водителя МАН в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.





