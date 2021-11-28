Опиаты могли уколоть в больнице: водитель фуры рассказал о причинах ДТП и результатах анализа

Водитель фуры Игорь Мирошниченко рассказал, почему поехал на красный и откуда взялись опиаты в крови
Об этом Игорь Мирошниченко рассказал после судебного слушания по выбору меры пресечения, сообщает РЕДПОСТ.
По его словам, он поехал на красный сигнал светофора, потому что перепутал запрещающий сигнал с подсветкой расположенной по ходу движения АЗС, подсвеченной красно-зелеными огнями. Кстати, это объяснение адвокат водителя назвал одной из версий защиты.
Наличие наркотиков в крови водитель объяснил тем, что опиаты ему могли вколоть в больнице в качестве обезболивающего.
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