В Харькове сбили девушку на пешеходном переходе (видео)

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, вечером 27 ноября в районе дома 51 по Московскому проспекту в дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина-пешеход.
На перекрестке с улицей Богдана Хмельницкого водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил пострадавшую на регулируемом пешеходном переходе.
Врачи скорой помощи госпитализировали пешехода в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Напомним, около пяти часов утра 27 ноября автобус БАЗ совершил наезд на 71-летнюю женщину-пешехода на улице Героев Труда в Харькове. Пострадавшая умерла на месте ДТП.
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