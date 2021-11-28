28.11.2021 14:06 Рита Парфенова

В Харькове сбили девушку на пешеходном переходе (видео)

Пострадавшую госпитализировали в больницу

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, вечером 27 ноября в районе дома 51 по Московскому проспекту в дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина-пешеход.

На перекрестке с улицей Богдана Хмельницкого водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил пострадавшую на регулируемом пешеходном переходе.

Врачи скорой помощи госпитализировали пешехода в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, около пяти часов утра 27 ноября автобус БАЗ совершил наезд на 71-летнюю женщину-пешехода на улице Героев Труда в Харькове. Пострадавшая умерла на месте ДТП.