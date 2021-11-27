27.11.2021 13:16 Рита Парфенова

ДТП: В Харькове насмерть сбили 71-летнюю женщину-пешехода (видео)

Авария произошла на Салтовке в десятке метров от регулируемого пешеходного перехода.

Около пяти часов утра автобус БАЗ совершил наезд на 71-летнюю женщину-пешехода на улице Героев Труда в Харькове. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.



Женщина переходила дорогу в неустановленном для этого месте, когда ее сбил автобус с 70-летним водителем за рулем. Это был служебный транспорт, пассажиров в салоне не было. Пешеход погибла на месте ДТП, смерть зафиксировали прибывшие не место медики скорой помощи.



Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Статья предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения и лишение прав до 3 лет.



Напомним, ранее в Песочине 71-летний водитель на Citroen сбил 66-летнюю женщину на пешеходном переходе.