18.11.2021 18:13 Дмитрий Колоней

На пешеходном переходе в Песочине сбили женщину (видео)

Об аварии в сообщают очевидцы в социальных сетях.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Песочине вновь сбит пешеход. На это раз дорожно-транспортное происшествие случилось на пешеходном переходе у поста в Песочине.

Карета скорой уже помощи на месте. Медики оказывают помощь человеку. Подробностей о причинах аварии и насколько пострадал харьковчанин, пока нет.

По предварительной информации на посту в Песочине 71-летний водитель на Citroen сбил 66-летнюю женщину на пешеходном переходе. Женщину спасти не удалось.

Напомним, ранее мы писали о трагедии, разыгравшейся под Харьковом по вине пьяного водителя. Мужчина погубил женщину , врезавшись в прицеп грузовика.