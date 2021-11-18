    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На пешеходном переходе в Песочине сбили женщину (видео)
18.11.2021  18:13   Дмитрий Колоней

На пешеходном переходе в Песочине сбили женщину (видео)

Об аварии в сообщают очевидцы в социальных сетях.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Песочине вновь сбит пешеход. На это раз дорожно-транспортное происшествие случилось на пешеходном переходе у поста в Песочине. 
 
 
Карета скорой уже помощи на месте. Медики оказывают помощь человеку. Подробностей о причинах аварии и насколько пострадал харьковчанин, пока нет. 
 
По предварительной информации на посту в Песочине 71-летний водитель на Citroen сбил 66-летнюю женщину на пешеходном переходе. Женщину спасти не удалось.
 
 
Напомним, ранее мы писали о трагедии, разыгравшейся под Харьковом по вине пьяного водителя. Мужчина погубил женщину, врезавшись в прицеп грузовика.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит пешеход, песочин
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.11 Криминал и происшествия ДТП: Появилось видео момента смертельной аварии в Харькове (видео) 18.11 Криминал и происшествия В Харькове авто влетело в столб: в полиции сообщили подробности аварии 18.11 Криминал и происшествия Смертельное ДТП в Харькове: Hyundai разбился, влетев в столб (фото, видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 