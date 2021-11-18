Помогите найти: в Харькове пропал мужчина со шрамом и татуировкой (фото)

Вторую неделю в Харькове разыскивают 41-летнего Дмитрия Колодяжного.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена", в Харькове разыскивается 41-летний харьковчанин Дмитрий Колодяжный. Дмитрий, худощавый, русоволосый мужчина, 9 ноября 2021 года в камуфлированной куртке, теплых черных спортивных штанах и голубых мокасинах вышел из своего дома в районе станции метро "Защитников Отечества" в сторону Конного рынка. И пропал.
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Особыми приметами харьковчанина являются плохо функционирующая левая рука, послеоперационный шрам в районе ключицы и татуировка "Д" на пальце руки. Всех, кто знает, где находится харьковчанин, просят звонить по телефону 068-777-0-112 или 102.
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