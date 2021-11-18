18.11.2021 17:39 Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропал мужчина со шрамом и татуировкой (фото)

Вторую неделю в Харькове разыскивают 41-летнего Дмитрия Колодяжного.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена", в Харькове разыскивается 41-летний харьковчанин Дмитрий Колодяжный. Дмитрий, худощавый, русоволосый мужчина, 9 ноября 2021 года в камуфлированной куртке, теплых черных спортивных штанах и голубых мокасинах вышел из своего дома в районе станции метро "Защитников Отечества" в сторону Конного рынка. И пропал.

Читайте также: Пропала две недели назад: найдена исчезнувшая под Харьковом женщина (фото)

Особыми приметами харьковчанина являются плохо функционирующая левая рука, послеоперационный шрам в районе ключицы и татуировка "Д" на пальце руки. Всех, кто знает, где находится харьковчанин, просят звонить по телефону 068-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом найден мертвым пропавший по дороге домой 40-летний Александр Котов.