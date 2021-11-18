18.11.2021 17:12 Евгений Клочко

В харьковской подземке появились стихи чешских поэтов

В Харькове запустили проект "Поэзия в движении". С 18 ноября в вестибюлях и подвижном составе метрополитена можно будет приобщиться к творчеству чешских поэтов.



РЕДПОСТ

В вестибюлях каждой станции харьковской подземки размещены плакаты с произведениями чешских поэтов из Брно, города-побратима Харькова. Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , приобщиться к поэзии можно просто прочитав листовку или считав QR-код, где размещены все произведения литераторов. Перейдя по ссылке, каждый желающий может попасть на страницу, где будут отображаться творения 18 авторов из чешского города.

Международный проект начали разрабатывать еще весной. За это время отбирали стихотворения поэтов и переводили их, в том числе с помощью харьковских специалистов. Отбирала участников чешская сторона - они предоставили самых популярных современников города Брно.

Представитель Департамента международного сотрудничества Елена Петренко говорит, что подобный проект реализуется и в Брно, уже в этом месяце в чешском городе презентовали творчество харьковских авторов. Произведения разместили в нескольких городских трамваях.

В свою очередь в Харьковском метрополитене отмечают, что контроль за сохранностью плакатов будет осуществляться сотрудниками подземки, в том числе и с помощью видеонаблюдения.

"У нас есть дополнительные плакаты, которыми можно заменить, если они будут испорчены. Но мы надеемся, что харьковчане отнесутся к этой инициативе культурно, будут читать эти стихи и не будут портить это имущество" - отмечает Алексей Битнер, пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен".

Ознакомиться со стихотворениями чешских литераторов на станциях и в вагонах харьковской подземки можно будет в течение месяца.

Напомним, Харьковский метрополитен начал тестировать в идео-информационную систему в вагонах. Рекламная видео-информационная система в вагонах кроме рекламы будет сообщать данные о станции и транспортных узлах рядом с ними.

Также пассажиры могут посмотреть аэросъемки, на которых отображена местность и объекты топонимики рядом со станциями метрополитена.

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