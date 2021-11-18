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18.11.2021  16:45   Виталий Хиневич

В ближайшую неделю погода в Харькове удивит горожан: подробности

19 ноября в Харькове ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Погода в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
 
Отмечается, что в пятницу 19 ноября небо над Харьковом будет скрыто за облаками, столбик термометра ночью опустится к отметке 3-5° мороза, днем достигнет 2- 4° тепла. 
 
Кроме этого, в большинстве областей Украины 19 ноября стоит ожидать осадков в виде дождя,  порою мокрого снега  в связи с влиянием северных циклонов VOLKER и ULRICH. Погоду в целом прогнозируют облачной, ветреной, но все же типичной для этой поздней осенней поры.
 
19 ноября в западных областях пройдет умеренный дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем +5-10° тепла; в Карпатах ожидается мокрый снег. 
 
На остальной территории страны ночью местами выпадут осадки в виде небольшого дождя с мокрым снегом, днем умеренный дождь; температура ночью около 0°, днем 3-8° тепла.
 
До понедельника 22 ноября в Харькове ночью ожидается  от 1° мороза до 4° тепла, днем +5-10°.
 
Напомним, Харьков пережил самую холодную ночь ноября. Температура воздуха в некоторых районах опустилась почти до 14 градусов мороза.
 
Тэги:  погода, харьков
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