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18.11.2021  16:27   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП в Харькове: Hyundai разбился, влетев в столб (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на Салтовке. На Валентиновской улице автомобиль Hyundai врезался в столб, видимо, потеряв управление.
 
 
По предварительной информации, сидевший за рулем корейца мужчина, трезвый, скончался до приезда медиков. Других пострадавших нет. Подробностей о причинах аварии от полиции - пока нет. 
 
ДТП Харьков: На Валентиновской разбился Hyundai, влетев в столб, водитель в больнице
 
ДТП Харьков: На Валентиновской разбился Hyundai, влетев в столб, водитель в больнице
 
ДТП Харьков: На Валентиновской разбился Hyundai, влетев в столб, водитель в больнице
 
ДТП Харьков: На Валентиновской разбился Hyundai, влетев в столб, водитель в больнице
 
ДТП Харьков: На Валентиновской разбился Hyundai, влетев в столб, водитель в больнице

Напомним, ранее мы писали о трагедии, разыгравшейся под Харьковом по вине пьяного водителя. Мужчина погубил женщину, врезавшись в прицеп грузовика.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, врезался в столб, смерть, труп
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