18.11.2021 16:27 Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП в Харькове: Hyundai разбился, влетев в столб (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на Салтовке. На Валентиновской улице автомобиль Hyundai врезался в столб, видимо, потеряв управление.

По предварительной информации, сидевший за рулем корейца мужчина, трезвый, скончался до приезда медиков. Других пострадавших нет. Подробностей о причинах аварии от полиции - пока нет.

Напомним, ранее мы писали о трагедии, разыгравшейся под Харьковом по вине пьяного водителя. Мужчина погубил женщину, врезавшись в прицеп грузовика.