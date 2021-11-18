В Харьковской подземке введут обратный отсчет времени до прихода поезда

В коммунальном предприятии «Харьковский метрополитен» планируют ввести обратный отсчет прибытия поезда на платформу.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на генерального директора предприятия Вячеслава Стаматина.
По его словам, многие харьковчане в разное время предлагали установить такой отсчет для удобства пассажиров.
«Часы, которые расположены над въездом в тоннель, являются технологическими и необходимы, в первую очередь, машинисту. Но если мы говорим об удобстве пассажиров, то обратный отсчет тоже нужен. Мы прорабатываем несколько вариантов, где разместить такие часы, чтобы не было путаницы. Думаю, в следующем году эта идея уже воплотится в жизнь», - отметил Вячеслав Стаматин.
Ранее мы писали, что в Харьковском метрополитене выявили фейковые указатели. Неизвестные лица разместили в вагонах метрополитена схему Алексеевской линии, которая содержала ошибки.
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