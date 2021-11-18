ДТП: сбившему в Харькове детей в десять раз увеличили залог

Прокуратура требовала увеличить залог виновнику аварии на проспекте Науки в Харькове в 30 раз.
Как сообщает РЕДПОСТ, апелляционный суд частично согласился с требованиями прокуратуры. Водителю, сбившему двух детей на проспекте Науки, была увеличена сумма залога до 3 миллионов 178 тысяч гривен.
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ДТП произошло 11 ноября 2021 года - внедорожником Toyota Land Cruiser, ехавшим на красный свет светофора, были сбиты двое детей, переходившие дорогу по пешеходному переходу.
Напомним, ранее мы писали о том, что по мнению прокуратуры сумма залога в 340 000 гривен не соответствует обстоятельствам происшествия. Исходя из того, что мужчина на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке, не может быть никакой речи о повторном назначении испытательного срока в приговоре по ДТП.
Эти обстоятельства понимает как подозреваемый, так и его адвокаты, поэтому высок риск того, что мужчина может скрываться от следствия или покинуть страну. Прокуратура требовала 10-миллионной суммы залога, выказывая надежду, что она даёт шанс на то, что подозреваемый будет находиться в СИЗО, поскольку не сможет выплатить залог.
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