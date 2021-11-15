15.11.2021 18:34 Дмитрий Колоней

ДТП: в Харькове попытаются предотвратить выход из СИЗО водителя, сбившего детей

Стало известно, когда в Харькове будет рассмотрена апелляция об увеличении в 30 раз размера залога для виновника аварии на проспекте Науки.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на KHARKIV Today, стало известно, что апелляционную жалобу суд рассмотрит в четверг, 18 ноября 20201 года.

Жалобу рассмотрит коллегия судей в составе Сергея Шабельникова, Елены Грошевой и Елены Кружилиной.

Напомним, ранее мы писали о том, что данное ДТП произошло 11 ноября 2021 года - внедорожником Toyota Land Cruiser, ехавшим на красный свет светофора, были сбиты двое детей, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Позднее появилась информация, что у водителя "японца" ранее были проблемы с наркотиками, а незадолго до аварии он искал закладку и нарушил ПДД, но избежал задержания полицией. 12 ноября, суд отправил водителя Toyota Land Cruiser под стражу с правом внесения 340 тысяч гривен залога.