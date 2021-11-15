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15.11.2021  18:34   Дмитрий Колоней

ДТП: в Харькове попытаются предотвратить выход из СИЗО водителя, сбившего детей

Стало известно, когда в Харькове будет рассмотрена апелляция об увеличении в 30 раз размера залога для виновника аварии на проспекте Науки.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на KHARKIV Today, стало известно, что апелляционную жалобу суд рассмотрит в четверг, 18 ноября 20201 года.  
 
Жалобу рассмотрит коллегия судей в составе Сергея Шабельникова,  Елены Грошевой и Елены Кружилиной. 
 
 
 
Напомним, ранее мы писали  о том, что данное ДТП произошло 11 ноября 2021 года - внедорожником Toyota Land Cruiser, ехавшим на красный свет светофора, были сбиты двое детей, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Позднее появилась информация, что у водителя "японца" ранее были проблемы с наркотиками, а незадолго до аварии он искал закладку и нарушил ПДД, но избежал задержания полицией. 12 ноября, суд отправил водителя Toyota Land Cruiser под стражу с правом внесения 340 тысяч гривен залога. 
 
 
 
Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  дтп, авария, харьков, сбил детей, проспект науки
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