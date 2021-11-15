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15.11.2021  16:41   Дмитрий Колоней

ДТП на проспекте Науки: прокуратура требует 10-миллионного залога для сбившего детей в Харькове

Сегодня прокурорами Харьковской областной прокураторы подана апелляционная жалоба в Харьковский апелляционный суд с требованием увеличить сумму залога в 30 раз.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-секретаря прокуратуры Дмитрия Чубенко, с суммой залога, избранной на данный момент Киевским районным судом г. Харькова, прокуратура категорически не согласна. Прокурорами подана апелляционная жалоба в Харьковский апелляционный суд с требованием об увеличение суммы залога до 10 млн гривен.
 
 
"Сумма залога в 340 000 гривен", - отмечено в сообщении спикера прокуратуры, - "не соответсвует обстоятельствам происшествия, а именно: водитель на момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения; водитель двигался на дорогом автомобиле; водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке; водитель не имеет постоянных социальных связей и официального трудоустройства". 
 
Исходя из того, что мужчина  на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке, не может быть никакой речи о повторном назначении испытательного срока в приговоре по ДТП. Эти обстоятельства понимает как подозреваемый, так и его адвокаты, поэтому высок риск того, что мужчина  может скрываться от следствия или покинуть страну. Высокая сумма залога хоть немного даёт шанс на то, что подозреваемый будет находиться в СИЗО, поскольку не сможет выплатить залог.
 
Напомним, ранее мы писали  о том, что данное ДТП произошло 11 ноября 2021 года - внедорожником Toyota Land Cruiser, ехавшим на красный свет светофора, были сбиты двое детей, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Позднее появилась информация, что у водителя "японца" ранее были проблемы с наркотиками, а незадолго до аварии он искал закладку и нарушил ПДД, но избежал задержания полицией.
Тэги:  дтп, авария, харьков, сбил детей, проспект науки
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