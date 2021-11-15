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15.11.2021  16:19   Дмитрий Колоней

ДТП в Харькове: авто в розыске чуть не утонуло вместе с водителем (фото)

В Харькове "японец" протаранил бетонный забор и чудом не скатился в реку.


ДТП в Харькове: авто в розыске чуть не утонуло вместе с водителем (фото)
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 14 ноября 2021 года около 9:00 правоохранители на Ярославской улице обнаружили заброшенный автомобиль Mitsubishi Galant. Как выяснилось, транспортное средство разыскивается Государственной исполнительной службой как имущество должника.
 
 
По предварительной информации, за рулем был 22-летний пьяный водитель.
 
Стражи порядка прибыли на место происшествия. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку. Информация о событии зарегистрирована в Едином учете. В настоящее время идет проверка.
 
Напомним, ранее мы писали о ДТП в Харькове, в ходе котрого забор остановил иномарку, превратив ее в металлолом и не дав улететь в Лопань.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, врезался в забор
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