15.11.2021 16:19 Дмитрий Колоней

ДТП в Харькове: авто в розыске чуть не утонуло вместе с водителем (фото)

В Харькове "японец" протаранил бетонный забор и чудом не скатился в реку.



ДТП в Харькове: авто в розыске чуть не утонуло вместе с водителем (фото)



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 14 ноября 2021 года около 9:00 правоохранители на Ярославской улице обнаружили заброшенный автомобиль Mitsubishi Galant. Как выяснилось, транспортное средство разыскивается Государственной исполнительной службой как имущество должника.

По предварительной информации, за рулем был 22-летний пьяный водитель.

Стражи порядка прибыли на место происшествия. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку. Информация о событии зарегистрирована в Едином учете. В настоящее время идет проверка.

Напомним, ранее мы писали о ДТП в Харькове, в ходе котрого забор остановил иномарку, превратив ее в металлолом и не дав улететь в Лопань.