15.11.2021 16:05 Виталий Хиневич

Шла в наушниках: подробности ДТП с участием трамвая и пешехода в Харькове

Трамвай, двигаясь по улице Академика Павлова, допустил столкновение с пешеходом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «NewsRoom».

Отмечается, что на Салтовке в районе станции метро Студенческая, трамвай сбил 19-летнюю девушку.

Она переходила трамвайные пути в наушниках и не слышала звуковой сигнал трамвая.

В результате происшествия девушка получила травмы в виде перелома ноги и ушибов.

На данный момент пострадавшая находится в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи.

Напомним, в районе станции метро Студенческая трамвай совершил наезд на пешехода.