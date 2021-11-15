    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Шла в наушниках: подробности ДТП с участием трамвая и пешехода в Харькове
15.11.2021  16:05   Виталий Хиневич

Шла в наушниках: подробности ДТП с участием трамвая и пешехода в Харькове

Трамвай, двигаясь по улице Академика Павлова, допустил столкновение с пешеходом.

В Харькове трамвай сбил пешехода
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «NewsRoom».
 
Отмечается, что на Салтовке в районе станции метро Студенческая, трамвай сбил 19-летнюю девушку.
 
Она переходила трамвайные пути в наушниках и не слышала звуковой сигнал трамвая.
 
В результате происшествия девушка получила травмы в виде перелома ноги и ушибов. 
 
На данный момент пострадавшая находится в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи.
 
Напомним, в районе станции метро Студенческая трамвай совершил наезд на пешехода.
 
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  дтп, происшествие, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.11 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове попытаются предотвратить выход из СИЗО водителя, сбившего детей 15.11 Криминал и происшествия Скончалась 19-летняя студентка, которая попала под трамвай в Харькове 15.11 Криминал и происшествия В каком состоянии находится потерпевшая в ДТП с участием трамвая в Харькове
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 