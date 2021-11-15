В Харькове человек попал под трамвай (видео)

В этот день

Гороскоп на 15 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Финансы требуют серьезного подхода. И осторожнее с тратами: сегодня поход в магазин «за хлебушком» может пробить внушительную брешь в кошельке.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 15 ноября Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Облачно с прояснениями.