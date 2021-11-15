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15.11.2021  15:25   Виталий Хиневич

В Харькове человек попал под трамвай (видео)

В районе станции метро Студенческая трамвай совершил наезд на пешехода.

В Харькове трамвай сбил пешехода
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети. 
 
Отмечается, что около 14:00 трамвай сбил пешехода.
 
Пользователи социальных сетей сообщают, что пострадавшей может быть молодая девушка.
 
Ее осмотрела бригада скорой помощи и увезла в медицинское учреждение. 
 
На месте трагедии работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и спасатели. 
 

Напомним, в районе Баварии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники.

Тэги:  происшествие, дтп, харьков
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