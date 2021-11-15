Эксперты назвали самое полезное время для сна

Ученые вычислили время, оптимальное для сна.
Как пишет РЕДПОСТ, взрослому человеку для полноценного отдыха необходимо спать 7-8 часов в сутки, однако важна не только продолжительность сна, но и время отхода ко сну.
Ученые протестировали, как время засыпания влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Такой эксперимент провели в британском Эксетерском университете, и в нем участвовало 88 тысяч добровольцев.
Оказалось, лучше всего ложиться спать в промежутке между 10 и 11 часами вечера. А вот более ранний сон оказался не таким полезным для сердца. Как и более позднее засыпание – оно тоже не лучшим образом отразилось на здоровье тестируемых.
Итак, эксперимент показал, что у 15% тех, кто ложился спать до 22.00, диагностировали проблемы сердца. Среди тех, кто засыпать после 23.00, 38% страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Сон после полуночи оказался самым не полезным для нашего сердца – проблемы зафиксировали о 43% тестируемых.
А вот среди тех, кто засыпал в «золотой промежуток» между 22.00 и 23.00, выявили самое низкое количество респондентов с проблемами сердца - 4,2%.
Полные результаты исследований опубликованы на сайте Европейского журнала сердца.
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