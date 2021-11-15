15.11.2021 12:45 Рита Парфенова

Коронавирус и грипп: как отличить и можно ли заразиться одновременно

Хотя грипп и ковид вызывают разные вирусы, симптомы и протекание болезни зачастую схожи.

Об этом сообщили в Минздраве Украины, отметив, что COVID-19 агрессивнее гриппа и вследствие этого распространяется легче, пишет РЕДПОСТ.



Вместе с тем, в Минздраве не исключают вероятность того, что больной может быть одновременно инфицирован обоими вирусами. Причем для установления диагноза необходимо тестирование, посколько на основании одних только симптомов определить, чем болен пациент, невозможно.

Медики назвали схожие симптомы гриппа и COVID-19:

Повышение температуры тела, озноб или лихорадка

Признаки риновируса: боль в горле, насморк, кашель

Одышка и затрудненное дыхание

Боль в мышцах, усталость

Головная боль

Рвота и диарея

Еще одним общим симптомом медики называют потерь запахов и вкуса - обычно им определяют подозрение на коронавирус, но он может встречаться и при гриппе.

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Инкубационный период – от заражения до появления первых симптомов – составляет от одного до нескольких дней. И в этот период заболевший человек уже может заражать окружающих. Медики отмечают, что признаки коронавируса проявляются дольше, и заболевший человек более длительное время способен заражать окружающих. Оба заболевания передаются воздушно-капельным путем, пожтому важно соблюдать дистанцию и носить маску в людных местах. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.



Как от коронавируса, та и от гриппа, единственной защитой есть вакцинация. Прививка ото гриппа является рекомендованой, вакцину можно купить самостоятельно в аптеке и бесплатно привиться в поликлинике. Вакцинация против коронавируса бесплатная, привиться можно в любом из центров или пунктов вакцинации.

Напомним, для двух миллионов человек в Австрии, которые не прошли полный курс вакцинации против Covid-19, введен локдаун, поскольку страна столкнулась с резким ростом заболеваемости коронавирусом.