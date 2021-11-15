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15.11.2021  15:33   Дмитрий Колоней

Воришка-нелегал выдворен из Харькова в Россию (фото)

Иностранец, вышедший из тюрьмы, незаконно находился в Харькове.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, сотрудники Управления Миграционной полиции обнаружили 46-летнего гражданина Российской Федерации. Мужчина, освободившийся  из харьковской колонии, где он отсидел четыре года за кражу, оснований для пребывания на территории Украины не имел. 
 
 
Силовики обратились в Главное управление Государственной миграционной службы Украины с обращением о принудительном возвращении нарушителя в РФ с запретом на дальнейший въезд на территорию Украины. Было принято соответствующее решение и правоохранители доставили иностранца в пункт пропуска «Гоптовка», через который он покинул территорию Украины. ​
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, как отсидевшего нелегала-преступника отправили домой. Принято решение о выдворении мужчины с запретом на три года въежать на ее территорию.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, нелегал, харьков, выдворение, иностранец
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