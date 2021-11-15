15.11.2021 15:33 Дмитрий Колоней

Воришка-нелегал выдворен из Харькова в Россию (фото)

Иностранец, вышедший из тюрьмы, незаконно находился в Харькове.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, сотрудники Управления Миграционной полиции обнаружили 46-летнего гражданина Российской Федерации. Мужчина, освободившийся из харьковской колонии, где он отсидел четыре года за кражу, оснований для пребывания на территории Украины не имел.

Силовики обратились в Главное управление Государственной миграционной службы Украины с обращением о принудительном возвращении нарушителя в РФ с запретом на дальнейший въезд на территорию Украины. Было принято соответствующее решение и правоохранители доставили иностранца в пункт пропуска «Гоптовка», через который он покинул территорию Украины. ​

Напомним, ранее мы писали о том, как отсидевшего нелегала-преступника отправили домой . Принято решение о выдворении мужчины с запретом на три года въежать на ее территорию.