15.11.2021 15:33 Дмитрий Колоней
Воришка-нелегал выдворен из Харькова в Россию (фото)
Иностранец, вышедший из тюрьмы, незаконно находился в Харькове.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, сотрудники Управления Миграционной полиции обнаружили 46-летнего гражданина Российской Федерации. Мужчина, освободившийся из харьковской колонии, где он отсидел четыре года за кражу, оснований для пребывания на территории Украины не имел.
Силовики обратились в Главное управление Государственной миграционной службы Украины с обращением о принудительном возвращении нарушителя в РФ с запретом на дальнейший въезд на территорию Украины. Было принято соответствующее решение и правоохранители доставили иностранца в пункт пропуска «Гоптовка», через который он покинул территорию Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, как отсидевшего нелегала-преступника отправили домой
. Принято решение о выдворении мужчины с запретом на три года въежать на ее территорию.
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