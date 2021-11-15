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15.11.2021  14:10   Виталий Хиневич

Рухнул с тягача: в Харькове БТР перекрыл дорогу (видео)

В районе Баварии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники.

В Харькове рухнул БТР
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
 
Бронированная транспортно-боевая машина во время перевозки рухнула с тягача.
 
В результате происшествия одна из полос движения автомобильного транспорта оказалась перекрыта. 
 
На видео также видно, что троллейбусам с трудом удается объехать место происшествия. 
 
 

Напомним, ранее в Харьквое в районе ХТЗ рухнул строительный кран. 

Тэги:  дтп, происшествие, харьков
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