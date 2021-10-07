ЧП в Харькове: На ХТЗ упал строительный кран (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.
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Логике – да, романтике – нет. Увы, но события дня не предполагают чувственные и эмоциональные поступки. Зато хороши для приведения дел в порядок.
Последний рабочий день недели порадоет нас солнцем недолго: днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В этот день 1937 года самолет, созданный харьковскими конструкторами, совершил сверхдальний для 30-х годов перелет по маршруту Москва-Ташкент, пролетев 3 000 километров за 11 часов.
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