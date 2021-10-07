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07.10.2021  20:09   

ЧП в Харькове: На ХТЗ упал строительный кран (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное происшествие. На ХТЗ упал строительный кран.
 
 
Произошла авария сегодня, 7 октября 2021 года,  на стройке по улице Ньютона.
 
 
Подробностей о причинах аварии и пострадавших нет.
 
 
Напомним, ранее мы писали о ДТП на улице Луи Пастера, 1. Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2101. Водителя «девятки» с места столкновения увезла бригада скорой помощи.

 

Тэги:  упал кран, чп, харьков, хтз, авария
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