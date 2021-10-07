07.10.2021 19:15 Евгений Клочко

У кого из харьковчан не будет света 8 октября: адреса

В Харькове в пятницу, 8 октября 2021 года, планируется отключение в четырех районах города.



Фото из открытых источников

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В пятницу, 8 октября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район

ул. Военная, 10; 12; 14; 2; 3; 33; 33Б; 35; 37; 4; 5; 6; 6А; 7;

ул. Никитина, 11/13; 13; 3; 5; 7; 9;

пл. Защитников Украины, 7/8;

пр. Московский, 54; 54/56; 68; 70; 70/68; 72; 74; 76; 80; 84; 88; 90;

пер. Конный, 11; 4/5; 4/6; 8; 8А;

пер. Короленко, 10.

Северный район

пр.Людвига Свободы, 34; 36; 36А; 40 Салтовский район ул. Героев Труда, 37Г; 37Д;

пр. Тракторостроителей, 103; 103Б; 105. Центральный район б-р. Ивана Каркача, 10; 101; 103; 105; 1/1; 11/1; 12; 13/1; 14; 15; 16; 17/1; 18; 19/1; 20; 2/1; 21/1; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3А; 30; 33; 37; 39; 4/1; 42; 43; 45; 47; 5А; 51; 53; 55; 57; 59; 6; 61; 63; 65; 67; 69; 7; 71; 8; 9; 93; 95;

ул. Мохнатская, 47;

ул. Роганская, 10; 100; 101; 101А; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 116; 118А; 118/2; 12; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 14; 16; 18; 19; 2; 20; 20А; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 8; 80; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89/17; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99;

ул. Таджикская, 36; 40;

пр-д. Биробиджанский 2-й, 11А;

пер. Ивана Каркача, 32;

пер. Роганский, 1; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 21А; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 3/2; 5; 7; 9;

туп. Роганский, 1; 2; 3; 4; 5. Напомним, ранее мы сообщали о том, что 7 октября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в пяти районах города.