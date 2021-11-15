15.11.2021 14:00 Евгений Клочко

В украинских водительских удостоверениях появятся новые отметки

Автомат или механика: в украинских водительских удостоверениях будут указывать на авто с какой коробкой передач сдавался практический экзамен. Кроме того, говорят в МВД, теперь водительские права будут адаптироваться к нормам ЕС.

Данные отметки будут в виде кода. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главный сервисный центр МВД. Там отмечают, что изменения обусловлены адаптированием документа к удостоверению европейского образца.

Так, отметка в виде кода «78» в графе 12 будет свидетельствовать о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.

При такой отметке водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой. Изменения начнут внедряться с 28 декабря текущего года. Нововведения не коснутся тех водителей, которым водительские удостоверения были выданы ранее.

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Кроме того, в той же графе другая информация об ограничениях в управлении транспортным средством также будет отображаться в виде кодов, как в странах ЕС, а не изображений - например, очки - как это было раньше.

В частности, будут отображаться в виде кодов:

медицинские причины ограничений: очки, слуховые аппараты, протезы конечностей;

приспособления транспортного средства: модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, модифицированные тормозные системы;

управление транспортным средством только в дневные часы, без пассажиров, в пределах города/региона и т.д.

Напомним, сейчас доступна и новая услуга – получение заказанных онлайн водительских удостоверений через "Укрпочту" . Оформленный документ в электронном кабинете водителя можно будет получить в любом отделении "Укрпочты". Оплата доставки будет уже включена в стоимость всего сервиса. Доставка удостоверений производится от двух до трех дней, в зависимости от расстояния.