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15.11.2021  13:45   Виталий Хиневич

В Харькове пьяный мужчина управлял автомобилем

Патрульная полиция остановила водителя, который управлял транспортным средством под действием алкоголя.

В Харькове задержали пьяного водителя
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что ночью 15 ноября во время патрулирования Киевского района Харькова, патрульные остановили автомобиль марки Opel.
 
Во время беседы с водителем выяснилось, что он находится под действием алкоголя. 
 
В его крови было обнаружено 0,71 промилле алкоголя. 
 
 
Кроме этого, выяснилось, что мужчина 8 раз привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
 
Также гражданин судом был лишен права управлять автомобильным транспортом, но неоднократно привлекался к ответственности за нарушение данного постановления. 
 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, так как в действиях водителя определялся состав преступления согласно части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины. 
 
Сотрудники патрульной полиции также составили административный протокол за управление транспортом в стадии алкогольного опьянения.
 
Напомним, ранее экипажи патрульной полиции Харькова зафиксировали две попытки дачи взятки водителями с признаками алкогольного опьянения. 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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