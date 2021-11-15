15.11.2021 13:45 Виталий Хиневич

В Харькове пьяный мужчина управлял автомобилем

Патрульная полиция остановила водителя, который управлял транспортным средством под действием алкоголя.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что ночью 15 ноября во время патрулирования Киевского района Харькова, патрульные остановили автомобиль марки Opel.

Во время беседы с водителем выяснилось, что он находится под действием алкоголя.

В его крови было обнаружено 0,71 промилле алкоголя.

Читайте также: В Харькове пьяный пассажир троллейбуса выбил дверь ногой

Кроме этого, выяснилось, что мужчина 8 раз привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Также гражданин судом был лишен права управлять автомобильным транспортом, но неоднократно привлекался к ответственности за нарушение данного постановления.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, так как в действиях водителя определялся состав преступления согласно части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники патрульной полиции также составили административный протокол за управление транспортом в стадии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее экипажи патрульной полиции Харькова зафиксировали две попытки дачи взятки водителями с признаками алкогольного опьянения.