19.10.2021 10:30 Евгений Клочко

В Харькове пьяный пассажир троллейбуса выбил дверь ногой (видео)

Мужчина отказывался платить за проезд, а когда его вывели из троллейбуса, он ногой выбил стекло в двери.

Кадр из видео

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковские телеграмм-каналы, инцидент произошел на Студенческой в троллейбусе 34-маршрута.

Конфликт возник в салоне электротранспорта, когда нетрезвый пассажир отказался оплачивать за проезд кондуктору. Неравнодушные граждане силой вывели парня из троллейбуса.

Когда троллейбус закрыл двери, дебошир ударом ноги выбил стекло в троллейбусе. До приезда полиции хулиган был задержан очевидцами инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 27-м трамвае, в районе ТРЦ Французский Бульвар неизвестный брызнул газовым баллончиком в кондуктора. Людям начало разъедать глаза, все стали кашлять. Хулиган сбежал.

Также, ранее мы писали о дерзком хулиганском поступке на одной из главных улиц Харькова. Один из неадекватных подростков, которые группой шли мимо припаркованного автомобиля на Московском проспекте, 118 (возле Велозаводского моста), начал бить кулаками по окну авто и разбил его.