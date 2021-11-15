15.11.2021 14:25 Евгений Клочко

Украинцы смогут оперативно отслеживать нарушения ПДД в своем смартфоне: подробности

Украинский сервис "Штрафы UA" анонсировал новую функцию для автомобилистов, благодаря которой они смогут выбирать безопасный маршрут и следить за своими штрафами.

В скором будущем украинские автолюбители смогут наблюдать за опасными участками на автодорогах и оперативно отслеживать нарушения ПДД.

Как сообщает РЕДПОСТ , со ссылкой на сайт "Сегодня", вскоре водители в мобильном приложении "Штрафы UA" будут иметь возможность видеть карту города с расположением камер и статистикой зафиксированных ими нарушений – личной и общей.

Такая функция позволит выбирать автолюбителям безопасный маршрут. Пользоваться такой инновацией они смогут уже в начале 2022 года.

"В городах, где камеры работают с августа, доля оплаченных штрафов в среднем составляет 76%. Самый низкий процент погашения в Одессе – 19%. В этом городе камеры появились только на прошлой неделе. Очевидно, что люди начинают осознавать проблему, становятся дисциплинированнее. У них формируется привычка проверять наличие штрафов ПДД и контролировать их погашение", – говорит представитель сервиса Таисия Юрздицкая.

Также стоит отметить, что по сравнению с Одессой, в Харькове за первые месяцы работы камер зафиксировано 104 255 случаев нарушения ПДД. Сумма штрафов - 28 633 180 гривен. Из них оплачено 15 047 370 гривен, что составляет 73% от общей суммы штрафа.

В целом же, проблема заключается в том, что следуя по участку, где установлена камера, водители не всегда понимают, было ли совершено нарушение ПДД и будет ли вынесено постановление.

Не у каждого установлено мобильное приложение, поэтому некоторые автолюбители про штраф даже не узнают и это может привести к тому, что постановление передадут в исполнительную службу.

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В данном случае эта сумма удвоится и к ней приложатся расходы и сборы исполнительной службы за открытие дела.

"Мы решили в нашем приложении помимо основных функций добавить функцию, которая позволит водителю увидеть общую статистику нарушений на участках дорог, где установлены камеры, и в то же время статистику нарушений в этих местах", – говорит Денис Дмитров, эксперт по безопасности дорожного движения и основатель группы компаний Штрафы UA.

Всего за год работы в местах установки камер ДТП с погибшими и/или травмированными уменьшилось почти на 65%.

Пока на украинских дорогах работает 236 камер, однако к концу 2021 года их количество планируют увеличить до 270.