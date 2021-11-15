15.11.2021 14:35 Виталий Хиневич

Четверо детей без еды: в Харькове женщина содержала детей в ненадлежащих условиях

Полицейские составили административный протокол в отношении жительницы Новобаварского района.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 12 ноября инспекторы ювенальной превенции выявили семью, которая проживала в антисанитарных условиях и без продуктов питания.

Полицейские поставили в известность службу по делам детей о ненадлежащих условиях проживания 3 девочек возрастом от 9 до 15 лет и их 17-летнего брата.

Дети были направлены в медицинское учреждение для обследования.

В отношении 40-летней матери подростков был составлен административный протокол по части 1 статьи 184.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 850 до 1700 гривен.

Напомним, служба по делам детей хочет забрать из семьи годовалую девочку, которую мать уронила на землю в Харькове.