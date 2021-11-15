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15.11.2021  14:35   Виталий Хиневич

Четверо детей без еды: в Харькове женщина содержала детей в ненадлежащих условиях

Полицейские составили административный протокол в отношении жительницы Новобаварского района.

Харьковчанка содержала детей без еды
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 12 ноября инспекторы ювенальной превенции выявили семью, которая проживала в антисанитарных условиях и без продуктов питания. 
 
Полицейские поставили в известность службу по делам детей о ненадлежащих условиях проживания 3 девочек возрастом от 9 до 15 лет и их 17-летнего брата. 
 
Харьковчанка содержала детей без еды
 
Дети были направлены в медицинское учреждение для обследования. 
 
В отношении 40-летней матери подростков был составлен административный протокол по части 1 статьи 184. 
 
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 850 до 1700 гривен.
 
Напомним, служба по делам детей хочет забрать из семьи годовалую девочку, которую мать уронила на землю в Харькове.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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